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Tottenham'dan evinde farklı galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham, evinde Bournemouth'u 5-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham, evinde Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.
 
Tottenham'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Eriksen, 23. ve 71. dakikalarda Son, 35. dakikada Lucas Moura ile 61. dakikada Harry Kane'den geldi.
 
Bu sonucun ardından Tottenham üst üste 5. galibiyetini alarak 45 puana yükseldi ve 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 26 puanda kaldı.
 
Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham evinde Wolverhampton ile karşılaşacakken, Bournemouth ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.

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