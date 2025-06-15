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Spor

Tottenham'dan ManU'yu geride bırakacak hamle! Bryan Mbeumo dev teklif

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Tottenham, Manchester United'ın da gündemin olan Bryan Mbeumo'yu kadrosuna katmak için dev bir teklifte bulundu.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Tottenham'dan ManU'yu geride bırakacak hamle! Bryan Mbeumo dev teklif
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Tottenham, transfer yarışında Manchester United'ın önüne geçmek için Brentford'dan Bryan Mbeumo'ya 70 milyon sterlin'lik bir teklif yaptı.

Daily Mirror'a göre Tottenham, Mbeumo için 70 milyon sterlinlik bir teklif sundu. Teklif, 65 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli ve 5 milyon sterlinlik ek ödemelerden oluşuyor. Bu da, Manchester United'ın teklifinden 10 milyon sterlin (yaklaşık 13.5 milyon dolar) daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Ancak oyuncunun yüksek teklife rağmen Old Trafford'a gitmeyi tercih edeceği söyleniyor.

Tottenham, Brentford'un eski teknik direktörü Thomas Frank'i takımın başına getirdi ve Frank'in Mbeumo'yu da beraberinde getirmeye oldukça istekli olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Manchester United, Mbeumo'ya daha yüksek bir maaş teklif etme avantajına sahip. Oyuncunun Manchester United'da haftada yaklaşık 200.000 sterlin kazanması beklenirken, bu rakam Tottenham'da 140.000 sterlin civarında kalacak.

Mbeumo'nun Brentford ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Ancak kulübün, isterse bu sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Yine de Brentford, bu yaz oyuncusunun ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Tottenham, Daniel Levy'nin yeni teknik direktörüne ses getirecek bir transfer kazandırma hedefi doğrultusunda, Mbeumo'yu United yerine kendilerini tercih etmeye ikna etmeyi umuyor. Mbeumo, geçen sezon ligde 20 gol attı ve bu alanda sadece üç oyuncu onu geride bıraktı: Mohamed Salah, Alexander Isak ve Erling Haaland.

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