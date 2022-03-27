İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
Spor

Tottenham'dan Memphis Depay hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Barcelona'da forma giyen Memphis Depay için girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

27 Mart 2022 Pazar 18:41 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 18:41
ABONE OL

Barcelona'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Memphis Depay için önemli bir iddia geldi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Tottenham'ın Hollandalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Haberde Tottenham dışında bazı Premier Lig ekiplerinin de oyuncuyla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Daha önce İtalyan devleri Inter, Milan ve Juventus'un oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu.

28 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.