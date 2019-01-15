Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar forma giyemeyecek
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.
Tottenham Kulübü, pazar günü Manchester United'a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane'in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.
Bu sezon Tottenham'da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.
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