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Spor

Tottenham'ın Harry Kane için belirlediği bonservis bedeli belli oldu

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, adı sık sık transferde anılan Harry Kane'in bonservis bedelini belirledi.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Tottenham'ın Harry Kane için belirlediği bonservis bedeli belli oldu
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Daily Mail'in haberine göre Tottenham, Harry Kane için en az 140 milyon euro'luk teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına izin verecek.

Bayern Münih'in Kane için yaptığı 2 teklifi reddeden Tottenham'ın, beklenen teklif gelmemesi durumunda oyuncuyu satmayacağı belirtildi.

Bayern Münih'in ise önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek Harry Kane için Ocak ayını bekleyebileceği ifade edildi. Alman ekibinin sezonun ikinci yarısını daha önemli gördüğü ve Ocak ayında bu transferi daha az maliyetle bitirebileceğini düşündüğü aktarıldı.

ANGE POSTECOGLOU İLE GÖRÜŞECEK

Kane'in sezon öncesi antrenmanlarına başlamak için Çarşamba günü Tottenham'a dönmesi bekleniyor. Takımın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou'nun kendisiyle bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

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