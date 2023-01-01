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Spor

Tottenham'ın paylaşımında Eskişehir detayı

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur'un, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir detayı dikkat çekti.

IHA1 Ocak 2023 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Tottenham'ın paylaşımında Eskişehir detayı
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İngiltere'nin büyük takımlarından birisi olan Tottenham Hotspur, bugün oynayacağı lig maçı öncesi sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham'ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir'e de yer verildi.

"Dünya'nın neresinden bizi izleyeceksiniz?" yazılı paylaşımda farklı ülkelerden birçok şehir kullanıldı. Çekya, Belçika ve Nijerya'nın da şehirlerinin bulunduğu paylaşımda Eskişehir'i görenler yorumlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. İngiliz devinin Eskişehir paylaşımı kısa zamanda sosyal medya üzerinde binlerce beğeni aldı.

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