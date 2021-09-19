İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2021 Pazar / 12 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham'ın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti
Spor

Tottenham'ın rekortmen golcüsü hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın tarihindeki en golcü ismi, eski futbolcu Jimmy Greaves 81 yaşında hayatını kaybetti.

AA19 Eylül 2021 Pazar 14:15 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 14:15
ABONE OL

Tottenham'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün gol rekortmeni ve İngiltere tarihinin en iyi forvetlerinden Jimmy Greaves'in ölüm haberini, büyük bir üzüntüyle öğrendik. Jimmy, sabah saatlerinde evinde 81 yaşında vefat etti." bilgisi paylaşıldı.

İngiltere Milli Takımı'nın kazandığı 1966 FIFA Dünya Kupası'nda takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Greaves, 1963 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldırdığı Tottenham formasıyla 379 maçta 266 kez ağları sarsarak rekorun sahibi olmuştu.

İngiltere Milli Takımı'nda ise 57 karşılaşmada 44 gole imza atan Greaves, Wayne Rooney, Bobby Charlton ve Gary Lineker'in ardından en çok fileleri havalandıran dördüncü oyuncu unvanını elde etmişti.

Jimmy Greaves; Chelsea, Milan ve West Ham United gibi önemli kulüplerin de formasını giymişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.