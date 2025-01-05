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Spor

Tottenham'ın yeni transferi Antonin Kinsky

Premier Lig ekibi Tottenham, Slavia Prag'dan Çek kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

AA5 Ocak 2025 Pazar 12:51 - Güncelleme:
Tottenham'ın yeni transferi Antonin Kinsky
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Çekya'nın Slavia Prag takımından genç kaleci Antonin Kinsky'yi kadrosuna kattı.

Tottenham Kulübü, 21 yaşındaki Çek file bekçisi ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 12,5 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Dukla Prag altyapısında yetişen Kinsky, 2021'de Slavia Prag'a imza attı.

Geçmiş yıllarda ülkesinin Vyskov ve Pardubice ekiplerinde kiralık olarak görev yapan genç kaleci, bu sezon Slavia Prag kalesini devraldı.

Kinsky, bu sezon Slavia Prag'da çıktığı 29 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

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