Toulouse, galibiyetle başladı

Fransa Ligue 1'in 1. haftasında Toulouse deplasmanda Nantes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip son dakikada buldu golle 2-1 galibiyetle tamamladı.
Nantes 13. dakikada Mustafa Muhammed'in penaltı golüyle öne geçerken Toulouse Zakaria Aboukhlal'ın 62.dakikada beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü 90+1'de Rasmus Nicolaisen kaydetti.
Ev sahibi ekipte, Ankaragücü'nden transfer olan Lamine Diack yedek kulübesinde yer aldı.
Nantes gelecek hafta Lille ile karşı karşıya gelirken, Toulouse sahasında Paris Saint Germian'i ağırlayacak.
FRANSA LIGUE 1'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Brest 3 - 2 Lens
Montpellier 2 - 2 Le Havre
Clermont 2 - 4 Monaco