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Spor

Toulouse, Samsunspor akademisini ziyaret etti

Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret, Samsunspor'un akademisini ziyaret etti.

5 Haziran 2024 Çarşamba 20:05 - Güncelleme:
Toulouse, Samsunspor akademisini ziyaret etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol akademisini, Fransız futbol kulübü Toulouse'un futbol gelişim direktörü Remy Loret ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor ile Toulouse Kulübü arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Futbol Akademi Koordinatörü Julien Lacour'un Yılport Samsunspor Futbol Akademisi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Samsunspor Futbol Akademesi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleriyle yapılan görüşmede, stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Toplantıda gelecek sezonun planlaması ve yapılanması hakkında görüşmelerin yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Kulübümüz bünyesindeki antrenörlerimizin değişim programı adı altında gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilmesi, Toulouse Akademisi'ni yaş grup antrenörlerimizin ziyaretleri ile birlikte kulübümüz bünyesinde yer alan değerli ve hedef oyuncuların dönemsel olarak Toulouse Akademi yaş gruplarında antrenmanlara dahil olmaları konuları karara bağlandı. Bununla birlikte özellikle küçük yaş gruplarımızın takım halinde Toulouse Akademi ile ikili turnuva ve müsabaka ve farklı antrenman modellerinin uygulandığı çalışmaların yapılması konularında etkinlik takvimleri oluşturuldu."

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