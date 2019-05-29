Fransız ekibi Vedat için ilk olarak 2 milyon euro teklif etti. Rizespor’un reddetmesi sonrası Fransızlar rakamı 3’e çıkartı! Kosovalı forvet için İtalya Serie A takımlarından SPAL, La Liga’dan Celta Vigo ve Levante de Rizespor’la görüşmek için randevu talep etti.

(Akşam)