Tour of Antalya powered by AKRA 2020'ye katılacak takımlar tanıtıldı

07.02.2020 11:11 - Güncelleme: 07.02.2020 11:11

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA Hotels ana sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA, 20-23 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cennet Antalya’da bir kez daha Pedalların Efendileri’ni ağırlayacak organizasyonun bu yılki teması ise “Antalya’nın Doğal Güzellikleri” olacak. Bu önemli yarışa 2020 yılında 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak.

İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, 2020 yılında ise ilk kez 2.1 kategorisinde gerçekleştirilecek. Bu sayede Tour of Antalya powered by AKRA 2020’ye önceki yıllara göre daha da önemli takımlar katılacak.

Bir üst kategoriye yükselen Tour of Antalya powered by AKRA; artık Tour of Slovakia, Tour Cycliste International du Var et des Alpes Maritimes ve Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo gibi dünyaca ünlü UCI 2.1 kategorisi yarışlarından biri olacak.

Tour of Antalya powered by AKRA ve organizasyonun son gününde gerçekleştirilecek amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un 2020 yılı lansmanı ise her yıl olduğu gibi AKRA Hotel’de, başarılı sunucu Başak Koç’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Lansman toplantısında, konuklar için bisiklet temalı özel bir ışık gösterisi de yapıldı.

Toplantıya Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, kamu kurumlarının yöneticileri, sponsor marka temsilcileri ve medya mensupları katıldı.

Tour of Antalya’ya ilk kez bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak

Tour of Antalya’ya 2020 yılında bir World Tour takımı ve beş Pro-Kıta takımı katılacak. Bu durum organizasyon tarihinde de bir ilk olacak. Yarışın 2020 yılı takımları ise şu şekilde olacak:

World Tour Takımı: Israel Start-Up Nation (İsrail)

Pro-Kıta Takımı: Alpecin – Fenix (Belçika), Sport Vlaanderen – Baloise (Belçika), Bingoal Wallonie Bruxelles (Belçika), Bardiani-CSF-Faizanè (İtalya), Vini Zabu'_Ktm (İtalya).

Kıta Takımı: Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Salcano Sakarya Continental Team (Türkiye), Bike Aid (Almanya), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Bahrain Cycling Academy (Bahreyn), Minsk Cycling Club (Belarus), Tarteletto - Isorex Cycling Team (Belçika), BHS – PL Beton Bornholm (Danimarka), Sidi Ali Pro Cycling Team (Fas), A Bloc CT (Hollanda), Canyon DHB P/B Soreen (İngiltere), Kometa – Xstra Cycling Team (İspanya), Akros – Excelsior – Thömus (İsviçre), Cambodia Cycling Academy (Kamboçya), Vino – Astana Motors (Kazakistan), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Team Sapura Cycling (Malezya), Mazowsze Serce Polski (Polonya), Team Giotti Victoria (Romanya), Adria Mobil (Slovenya).

Milli Takım: Rusya Milli Takımı ve Ukrayna Milli Takımı.

Tour of Antalya’nın ilk World Tour takımı olacak Israel Start-Up Nation’ın yanı sıra pro kıta takımları Alpecin – Fenix, Sport Vlaanderen – Baloise, Bingoal Wallonie Bruxelles, Bardiani-CSF-Faizane ve Vini Zabu’_Ktm ile birlikte yarışın sponsoru da olan Corendon Airlines’ın sponsorluğunu üstleneceği kıta takımı Bike Aid, Tour of Antalya’nın dikkat çeken takımları arasında yer alıyor.

Tüm etaplarda sporculara doğal güzellikler eşlik edecek

Sporculara dört gün boyunca Antalya’nın doğal güzelliklerinin eşlik edeceği organizasyonun etap dağılımı ise şu şekilde:

I. Etap: Antalya – Antalya, 149.2 km (20 Şubat 2020 Perşembe)

II. Etap: Kemer – Antalya, 165.3 km (21 Şubat 2020 Cuma)

III. Etap: Aspendos – Termessos, 101.6 km (22 Şubat 2020 Cumartesi)

IV. Etap: Side – Antalya, 136.8 km (23 Şubat 2020 Pazar)

“Tour of Antalya için hedeflerimiz çok büyük”

Tour of Antalya’nın ilk iki yılındaki başarısı ile Antalya’nın gururu olan etkinliklerden biri haline geldiğini vurgulayan Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, lansman toplantısında şu açıklamaları yaptı:

”Valiliğimizin öncülüğünde gerçekleştirilen Tour of Antalya powered by AKRA için hedeflerimiz çok büyük. Öncelikli hedefimiz, Tour of Antalya’yı kendi kategorisindeki yarışların en önemlilerinden biri haline getirmek. Bu organizasyonun henüz üçüncü yılında 2.1 kategorisine yükselmesi de bizleri çok mutlu eden bir başarı. Kent olarak bu yarışı daha da fazla desteklemeliyiz. Bu sebeple tüm Antalya halkını Tour of Antalya’yı takip etmeye davet ediyorum. Çünkü 23 farklı ülkeden takımların katılacağı bu organizasyon, şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir mecra. Bu ülkeler, turistik olarak Antalya’ya büyük ilgi gösteren konumdalar. Bu yılki organizasyonun teması Antalya’nın doğal güzellikleri olduğu için şehrimizin dağlarını, sahillerini şelalelerini ve mağaralarını yani mükemmel destinasyonlarını öne çıkaracağız.

Ayrıca 23 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleştireceğimiz ‘Kadına Karşı Şiddete Hayır’ farkındalık sürüşü ile bu konuya dikkat çekeceğiz. Tüm halkımızı bu farkındalık sürüşüne de davet ediyoruz.”

“Bu yarışlar, şehrimiz için büyük bir kazanç”

Pedalların Efendileri’ni bir kez daha Antalya’ya getirecek Tour of Antalya powered by AKRA 2020 öncesinde çok heyecanlı olduklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise duygularını şu şekilde ifade etti:

“Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya, şehrimiz için çok büyük kazanç olan organizasyonlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu organizasyonların bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla, tüm sponsorlarımızla bu organizasyonları daha da başarılı kılmak için güç birliği yapıyoruz. Her yıl, bir önceki yıldan daha ileriye gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Özellikle yol düzenlemesi, çevre düzenlemesi ve reklam alanları tahsisi gibi alanlarda hazırlıklarımızı tamamladık. İlerleyen senelerde inşallah bu organizasyonları daha da geliştireceğiz. Bu organizasyonlar için katkı sağlayan herkese, özellikle de büyük destek veren AKRA Hotel’e, Fraport TAV Antalya Airport’a, Corendon Airlines’a ve Diana Travel’a çok teşekkür ederiz. Tüm halkımızı Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya yarışlarına davet ediyoruz.”

“Tour of Antalya’nın istikrarlı gelişimi bizi çok mutlu ediyor”

Tour of Antalya’nın sadece üç yılda geldiği yerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren AKRA Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ise organizasyon ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“AKRA Hotels olarak vizyon projemiz olan Tour of Antalya’nın istikrarlı gelişimi sebebiyle çok mutluyuz. Antalya’yı bir bisiklet destinasyonu yapma hedefimizden ayrılmadık ve bu yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tour of Antalya, bir anlamda AKRA Hotels olarak şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz. Organizasyonumuzu her yıl daha da büyütmemize destek veren tüm kamu kuruluşları ve sponsorlara teşekkür ediyoruz. Bu katkılar sayesinde Antalya, bölgenin en önemli bisiklet merkezlerinden biri olmaya devam edecek.”

“Tour of Antalya, turistik getirisi çok yüksek olan bir organizasyon”

Tour of Antalya powered by AKRA’nın Türk bisikletinde çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Tour of Antalya, ülkemiz için turistik getirisi çok yüksek olan bir organizasyon. Dünyada spor turizmi büyümeye devam ediyor. Antalya da bisiklet turizmi söz konusu olduğunda dünyanın en önemli lokasyonlarından biri haline geldi. Ülke olarak çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu sebeple Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonlara büyük değer veriyoruz. Tour of Antalya’nın ilk kez düzenlendiği günlerde söylediğimiz gibi bu organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz ve desteklerimizi sürdüreceğiz. Tüm katılımcıların başarılı bir yarış geçirmesini temenni ederiz.”

“Katılımcı takım düzeyinden çok memnunuz”

Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney ise toplantı sırasında şu bilgileri medya mensupları ile paylaştı:

“Antalya şehrinin en önemli spor organizasyonlarından biri haline gelen Tour of Antalya powered by AKRA’yı üçüncü kez düzenleyecek olmaktan ve 2.1 kategorisine yükseltmekten dolayı çok mutluyuz. Bu yıl organizasyon tarihimizde ilk defa bir World Tour takımını ve beş Pro-Kıta takımını ağırlayacağız. Özellikle katılımcı takım düzeyinden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.

Tour of Heaven – Cennet Turu mottosuyla gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzun bu yılki teması ise ‘Antalya’nın Doğal Güzellikleri’ olacak. Sporcular Aspendos Antik Tiyatrosu, Termessos Antik Kenti, Yat Limanı, Mavi Kent Sahili, Cumhuriyet Meydanı, Köprülü Kanyon ve Düden Şelalesi gibi Antalya’nın simge noktalarının çevresinden geçecekler. Formalarımızla da bu temamıza vurgu yapacağız. Yarış formalarımız bir kez daha magenta, sarı, turuncu ve yeşil olacak.

AKRA Hotel sponsorluğunda olacak Genel Klasman forması, Tour of Antalya’nın kurumsal rengi olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek.

Antalya’nın doğal güzelliklerine vurgu yapacak olan yeşil forma, doğal güzelliklerin korunması konusunda farkındalık yaratacak. Fraport TAV Antalya Airport’un sponsor olduğu yeşil forma, yine bir ilk olacak. En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Diana Travel sponsorluk yapacak. İnsanın içini ısıtan ve yaşamını aydınlatan Antalya güneşinden ilham alınarak üretilen sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek.

Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya’nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Parfüm kokan portakal çiçekleri arasında geçecek mücadeledeki en iyi tırmanış sporcusu tarafından giyilecek. Turuncu formayı taşıyan sporcu, ‘dağların kralı’ olarak anılacak.

Tour of Antalya ile birlikte bir kez daha Antalya’nın dünyanın en önemli yaz tatili destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra kültür amaçlı seyahatler ve spor turizmi için de büyük değer taşıdığını vurgulayacağız.”

“Parkur seçimi yaparken Antalya’nın Doğal Güzellikleri temamıza sadık kaldık”

Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise parkurlar ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Tour of Antalya powered by AKRA 2020’de parkur seçimi yaparken, temamız olan ‘Antalya’nın Doğal Güzellikleri’ne sadık kaldık. Bu sayede bisikletçiler yarış boyunca Antalya’nın doğal güzellikleri ile birlikte yol kat edecekler. Yarış takipçileri de yarış heyecanını doğa ile iç içe hissedecekler. Yarış boyunca tüm sporcuların etapları sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için de tüm tedbirler şimdiden alınmış durumda. Dört gün boyunca 550 km’den fazla yol kat edecek sporculara şimdiden başarılar ve sorunsuz bir yarış deneyimi diliyoruz.”

“AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ile birlikte yine amatör bisikletçilere ev sahipliği yapacağız”

Antalya halkından ve sporculardan Tour of Antalya powered by AKRA ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ile ilgili aldıkları geri bildirimlerden çok mutlu olduklarını dile getiren Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim ise şu açıklamalarda bulundu:

“Her yıl, iki organizasyonumuza katılan sporculardan aldığımız olumlu yorumların sayısı artıyor. Hem Tour of Antalya hem de AKRA Gran Fondo Antalya, sürdürülebilir ve istikrarlı organizasyonlar haline geldiler. Tabii ki bu başarıda kamu kuruluşlarının, sponsor markaların, medya kuruluşlarının ve halkımızın da büyük katkısı vardı. Üçüncü yılımızda sponsor sayımızı ve organizasyona katılacak takım sayısını artırarak büyük bir başarıya daha imza attık.

AG Tohum’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek amatör bisiklet yarışı AKRA Gran Fondo Antalya’da amatör bisikletçilere yine Tour of Antalya’ya katılan dünyaca ünlü bisikletçiler ile aynı atmosferi yaşama fırsatı sunacağız.

23 Şubat 2020 Pazar günü düzenlenecek yarışta, 97 km’lik uzun ve 61 km’lik kısa olmak üzere 2 ayrı yarış parkuru bulunacak. Bu müthiş mücadelede yer almak isteyenlerin, en geç 17 Şubat 2020 Pazartesi gününe kadar kayıt işlemlerini tamamları gerekiyor. Ayrıca AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum kapsamında gerçekleştirileceğimiz ‘Kadına Karşı Şiddete Hayır’ temalı farkındalık sürüşüyle toplumsal değer de yaratacağız. Tüm amatör bisikletçileri AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’a bekliyoruz.”

Sponsorlar değer katacak

Başından sonuna kadar Antalyalılara bisiklet heyecanı sunacak olan Tour of Antalya powered by AKRA’nın kurumsal destekçileri T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TÜRSAB, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, AKTOB, Spor Turizm Birliği ve Akdeniz Reklamcılar Derneği olacak.

AKRA Hotel’in ana sponsoru olduğu organizasyonun diğer sponsorları ise şu şekilde:

Co-sponsorlar: Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport, Diana Travel.

Sponsorlar: Barut Hotels, Paloma Hotels, Salcano, AG Tohum, Shimano, Özel Yaşam Hastanesi, Ceysu, Europcar, Terra City, Antalya Aquarium, Zemzem Grup, Sora, Effect, S Sport, Alem FM, Lig Radyo ve Tourism Today.

Tour of Antalya powered by AKRA ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Antalya ve çevre bölgelerde 4 gün boyunca bisiklet festivali heyecanının yaşanmasını sağlayacak.