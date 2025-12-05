Toure'den Guardiola'ya sert sözler: Bir yılan görüyorum…

Barcelona ve Manchester City'nin eski yıldız orta saha oyuncusu Yaya Toure, Pep Guardiola ile yaşadığı sorunları bir kez daha gündeme taşıdı.

Toure, YouTube'da 'Zack' kanalına verdiği röportajda Guardiola'nın kendisini hem İspanya'da hem de İngiltere'de dışlanmış hissettirdiğini söyledi.

"BİR ADAM GÖRMÜYORUM, YILAN GÖRÜYORUM"

Toure, "Ben bir adam görmüyorum, bir yılan görüyorum... Bana tozmuşum gibi davrandı," ifadelerini kullanarak Guardiola'ya yönelik tepkisini sürdürdü.

Fildişi Sahilli eski futbolcu, hem Barcelona'da hem de Manchester City'de Guardiola tarafından marjinalleştirildiğini belirtti.

Toure, 2010 yılında Barcelona'da yaşadıklarını şu sözlerle hatırladı:

"Guardiola beni arayıp 'Geri dönmelisin, bu önemli' dedi. Eşim bana 'Bu saçmalığı mı dinleyeceksin? Sana paçavra gibi davrandı, şimdi kalmanı istiyor. Sen de kalmak mı istiyorsun? Hadi Manchester'a gidelim!' dedi. Teknik direktör beni tüm sezon kullanmadı ama 2010 Dünya Kupası'nda parladıktan sonra Barcelona'ya götürdü. Eşim onu hep 'Şeytan, adam değil; kötülük dolu' diye tanımlardı. Onu negatif bir insan olarak görüyor."

TOURE'NİN MENAJERİ: "GUARDIOLA KENDİNİ TANRI SANIYOR"

Guardiola'nın Sergio Busquets'i tercih etmesiyle 2010'da Barcelona'da yedek kalan Toure, o sezon sadece dokuz kez ilk 11'de sahaya çıkmış ve ardından Manchester City'ye transfer olmuştu.

Manchester City'de 2010–2018 yılları arasında kulübün efsanelerinden biri hâline gelen Toure'nin Guardiola ile sorunları İngiltere'de de devam etti. 2016'da City'nin başına geçen Guardiola, Toure'yi yeniden gözden çıkararak rotasyonun dışına itti.

O dönemde Toure'nin menajeri Dimitri Seluk da, BBC World Football'a "Guardiola sadece kendini düşünür. Kendini Tanrı sanıyor," diyerek İspanyol teknik adama yüklenmişti.

"GUARDIOLA EFSANESİNİN KIRILMASINI İSTİYORUM"

2018'de City'den ayrılan Toure, Olympiakos'a transfer olmuştu.

Toure, 2018'de yaptığı açıklamalarda ise Guardiola'nın City'deki son sezonunu bilerek zorlaştırdığını iddia etmişti:

"Guardiola efsanesinin kırılmasını istiyorum. Son sezonumu mahvetmek için elinden geleni yaptığını hissediyorum. Neden bu kadar az oynadığımı anlamaya çalıştım. Performans istatistiklerime baktığımda, benden daha genç olan ve oynayan oyuncularla aynı ya da daha iyi durumda olduğumu görünce sorunun fiziksel olmadığını anladım."

Toure, Guardiola'nın kendisine karşı tavrının ırkla ilgili olup olmadığını da düşündüğünü söyleyerek,

"Bunun ten rengimle ilgili olup olmadığını sorguladım ve sadece ben değil, bazı Barcelona oyuncuları da bunu merak etti. Nedenini bilmiyorum ama biraz kıskançlık olduğunu hissettim. Sanki onu gölgelediğimi düşündü," ifadelerini kullandı.