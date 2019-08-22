KARADENİZ temsilcisi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Yunanistan’ın AEK takımına konuk olacak. OAKA Spyros Louis Stadı’nda 21.00’de başlayacak mücadeleyi Alman Daniel Siebert yönetecek, TRTSpor naklen yayınlayacak. Avrupa Ligi 3. tur ön elemesinde Sparta Prag’ı eleyerek play-off’a çıkan Bordo-Mavililer 29 Ağustos’ta Trabzon’da oynanacak maç için avantaj sağlamaya çalışacak. Trabzonspor bu turu da geçerse gruplara kalacak. Fırtına’da sakat Onazi dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor, Avrupa’daki 128. maçına çıkacak. Fırtına 127 maçta 49 galiyet 45 yenilgi, 33 de beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11’LER:

AEK: Lopes, Mota, Svarnas, Barkas, Geraldes, Oliveira, Livaja, Krsticic, Simoes, Montalos, Vranjes

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereiras, Fernandes, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth