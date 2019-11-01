‘Trabzon çağ atlayacak’

TRABZONSPOR’DA Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun keyfi yerinde. Çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerine dikkat çeken Ağaoğlu, kalitesi yüksek, karakterleri Trabzonspor’a uygun oyunculardan kurulu bir takım olduklarına değinerek, “Bu Trabzonspor Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi gibi sakatlarımız da düzelince çağ atlayacak, seviyesi çok yükselecek” dedi.

BİZİM LÜGATİMİZDE PES YOK

Maçlarda futbolcularını izlerken büyük keyif aldığını belirten Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti: “Beni böyle konuşturan takımın asla pes etmemesi. Bizim lügatimizde pes etmek yok. Maçlarda geriye düşsek dahi benim umudum hiç kaybolmuyor. Oyuncularımız son düdük çalınana kadar mücadele edip, savaşıyor. Bunun da mükafatını görüyoruz. Bu takımın potansiyeli çok yüksek.”

YAVAŞ YAVAŞ DÜZLÜĞE ÇIKIYORUZ

Mevcut oyuncuların sakatları aratmadığını vurgulayan Ağaoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Bu sezon hedeflerimiz büyük. İnşallah Avrupa kulvarında da toparlanacağız. Ekonomik açıdan da rahatlama devresindeyiz. Yavaş yavaş önümüzü görebiliyoruz. 1 milyar 200 milyon lira olan borcu 840 milyon liraya düşürdük. UEFA’ya CAS’ta açtığımız davayı da kazanacağımıza inanıyorum.”