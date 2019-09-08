Trabzon İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidecek

STAR SPOR

TRABZONSPOR, 2010-2011 sezonuna ilişkin CAS’a yaptığı başvurunun reddedilmesi sonrası 15 Eylül’e kadar İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı. Bordo-Mavililer, federal mahkemede FIFA, UEFA ve CAS’ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemeye çalışacak. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Maalesef FIFA UEFA ve CAS’ta önümüzü kapattılar. Hakkımızı hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz” ifadelerini kullandı.