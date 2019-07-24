'Trabzon kimseden korkmaz'
Bordo-Mavililer’in Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri Sparta Prag için, “Sert ve güçlü bir takım. Ancak biz de en az onlar kadar güçlüyüz. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.
- Star Spor
TEKNİK direktör Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi’nde eşleştikleri Sparta Prag ile ilgili olarak, “Bizim kimseden korkumuz yok. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Uzun yıllar Avrupa kulvarında bir çok şeyi tecrübe ettiklerini belirten Karaman şöyle devam etti: “Ne söylesem boş. Hafif gördüğümüz müsabakaları kaybettik. Korktuğumuz birçok maçtan da yüz akıyla çıktık. Hem bizim hem de Sparta Prag açısından zor bir maç olacak. Ancak biz Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Turu geçmek istiyoruz.” Karaman son olarak transferle ilgili görüşlerini de şöyle açıkladı: “3 kulvarda mücadele edeceğiz. En iyi şekilde hazır olmalıyız. Umarım en kısa zamanda istediğimiz oyuncular aramıza katılır.”
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