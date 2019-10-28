21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7598
  • 6,3873
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon liderlik aşkına

Bordo-Mavililer bugün deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Fatih Terim Stadı’nda 20.00’de başlayacak mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 2 farkla kazanırsa Alanya’yı geçip haftayı zirvede kapatacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

STAR

AYTEMİZ Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK’ya takılınca (1-1) Trabzonspor’a liderlik şansı doğdu. Ligdeki son üç maçını kazanan Karadeniz temsilcisi bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Rakibini 2 farklı ya da 3-2 veya daha yüksek skorlu tek farklı yense dahi 9. haftayı lider olarak kapatacak. Fatih Terim Stadı’nda 20.00’de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Başakşehir’de Aleksic, konuk takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Onazi ve Mikel sakat oldukları için oynamayacak. Bugüne kadar ligde yapılan 22 maçta Trabzon’un 9-7 üstünlüğü bulunuyor. Ev sahibi son 10 maçın 5’ini kazandı sadece 1’ini kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Bağdadi operasyonuna Kayla Muller'in adı verildi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Rıdvan Dilmen'den olay derbi açıklaması

Rıdvan Dilmen'den olay derbi açıklaması

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması

Abdullah Avcı'dan soyunma odası konuşması

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

Kan donduran gelenek! Mezardan çıkarıp...

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA