Trabzon liderlik aşkına

STAR

AYTEMİZ Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK’ya takılınca (1-1) Trabzonspor’a liderlik şansı doğdu. Ligdeki son üç maçını kazanan Karadeniz temsilcisi bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Rakibini 2 farklı ya da 3-2 veya daha yüksek skorlu tek farklı yense dahi 9. haftayı lider olarak kapatacak. Fatih Terim Stadı’nda 20.00’de başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Başakşehir’de Aleksic, konuk takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Onazi ve Mikel sakat oldukları için oynamayacak. Bugüne kadar ligde yapılan 22 maçta Trabzon’un 9-7 üstünlüğü bulunuyor. Ev sahibi son 10 maçın 5’ini kazandı sadece 1’ini kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can, Visca, Guldbrandsen, Crivelli

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Sosa, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth