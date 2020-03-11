Trabzon Malatya'dan lider dönüyor!

11 Mart 2020 Çarşamba 22:00 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 22:00

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa giden yolda Malatyaspor engelini 3-1'le aşan Trabzonspor, pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı öncesi moral depoladı.

52 puana yükselen Fırtına, Başakşehir'den liderlik koltuğunu da devraldı. Hüseyin Çimşir'in ekibine hayati 3 puanı getiren goller; 10'da Novak, 30'da Sosa ve 55'te Nwakaeme'den geldi.

Malatyaspor'un tek sayısı ise 44'te Umut Bulut'tan geldi. Üst üste 9. maçından da 3 puan çıkaramayan Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada kaldı.