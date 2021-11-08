Trabzon Ortahisar Belediyesi'nden Fenerbahçe maçının skorunu bilen 163 taraftara forma hediyesi

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:02 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 19:02

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu doğru tahmin eden 163 kişiye Trabzonspor forması hediye etti.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 17 Ekim Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının skorunu doğru tahmin eden kişilere Trabzonspor forması hediye edeceğini duyurduğu hatırlatıldı.

Bordo-mavili ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın skorunu doğru tahmin eden 15 kişiyi makamında ağırlayan Başkan Genç, taraftarlara Trabzonspor formalarını teslim etti.

Başkan Genç, normalde 5 kişiye forma hediye edeceklerini ancak gelen yoğun talep sonucu maçın skorunu doğru tahmin eden toplam 163 kişiye forma hediye etmeyi kararlaştırdıklarını belirterek, Trabzon dışında yaşayanların formalarını da kargoyla gönderdiklerini kaydetti.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un ezeli rakibi olduğunu dile getiren Genç, "Derbiyle ilgili hoş bir anı olması, Trabzonsporluların ve futbolseverlerin merakını daha da cezbetmek için böyle bir aktivite tasarladık. Sosyal medya hesabımızdan paylaştığımız andan itibaren maç skoruyla ilgili çok sayıda futbolsever tahminlerde bulundu. Etkinliğimiz çok yoğun bir ilgiyle karşılandı." ifadelerini kullandı.