Trabzon, Tahkim’e başvurdu
Kulüp Lisans talimamatının kural ihlali yapanların lehine değiştirildiğini belirten başkan Ağaoğlu, “Başvurumuz Tahkim’den dönerse konuyu UEFA’ya gerekirse CAS’a götürmeye kararlıyız” dedi.
- Star Spor
TRABZONSPOR, TFF’nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan 40’a yükseltmesi kararının ardından Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu. Başkan Ağaoğlu, “Biz sezon başındaki talimata harfiyen uyduk. Kural sezon ortasında değiştirilemez. Kural, ihlali yapanların lehine değişiyor. Benim 6 milyon harcamam 54’e çıkıyor. UEFA’dan ceza gelir. Başvurumuz Tahkim’den dönerse, UEFA’ya gerekirse CAS’a gideceğiz” dedi.
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