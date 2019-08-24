Trabzon ve Yunan basınında Ekuban manşette
Yunan basını AEK maçında hat-trick yapan oyuncumuz Ekuban'ı övdü. Trabzon yerel basını ise “Avrupa sana kurban Ekuban” başlığını attı.
Hem Yunan hem de Trabzon basını AEK maçında 3 gol atan Caleb Ekuban’a övgü yağdırdı.
● NAFTEMPORİKİ: AEK’ya cellat Ekuban infazı,
● ETHNOS: Ekuban, AEK’nın dengesini bozdu,
● SDNA: Ekuban, AEK’yı Avrupa’nın dışına yaklaştırdı,
● SPORTİME: AEK’nın durumu trajik. Trabzon zor duruma düşürdü,
● CAPİTANO: Ekuban ve Trabzon, AEK’yı şok etti.
Trabzon yerel basını ise şu başlıkları kullandı:
● KARADENİZ: Avrupa sana kurban Ekuban,
● GÜNEBAKIŞ: Avrupa, Avrupa duy sesimizi,
● SON NOKTA: Bundan sonra senin adın Ekuban Mehmet,
● KUZEY EKSPRES: Atina’da Fırtına,
● TAKA: Ekuban Allah’ına kurban.
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