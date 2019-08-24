Hem Yunan hem de Trabzon basını AEK maçında 3 gol atan Caleb Ekuban’a övgü yağdırdı.

● NAFTEMPORİKİ: AEK’ya cellat Ekuban infazı,

● ETHNOS: Ekuban, AEK’nın dengesini bozdu,

● SDNA: Ekuban, AEK’yı Avrupa’nın dışına yaklaştırdı,

● SPORTİME: AEK’nın durumu trajik. Trabzon zor duruma düşürdü,

● CAPİTANO: Ekuban ve Trabzon, AEK’yı şok etti.

Trabzon yerel basını ise şu başlıkları kullandı:

● KARADENİZ: Avrupa sana kurban Ekuban,

● GÜNEBAKIŞ: Avrupa, Avrupa duy sesimizi,

● SON NOKTA: Bundan sonra senin adın Ekuban Mehmet,

● KUZEY EKSPRES: Atina’da Fırtına,

● TAKA: Ekuban Allah’ına kurban.