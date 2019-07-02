Trabzon’a Andjusic müjdesi

TRABZONSPOR’DA transfer taarruzu devam ediyor. Mali sıkıntıya girmememek için genç oyuncularla ilgilenen ve şu ana kadar 7 ismi kadrosuna katan Bordo-Mavililer, Nijeryalı Obi Mikel’in ardından rotasını Nemanja Andjusic’e çevirmişti. 22 yaşındaki Boşnak sol kanat oyuncusu dün İstanbul’a gelip Bordo-Mavililer’le pazarlık masasına oturdu. Bosna Ligi ekiplerinden Mladost Kakanj’ta forma giyen Andjusic’e BordoMavili yöneticiler yıllık 500 bin euro teklif etti. Kulübüne de 300 bin euro verecek olan Trabzonspor’un oyuncuyla detaylar üzerinde görüştüğü belirtildi. Boşnak futbolcu geçen sezon takımına 25 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı verdi. Bu arada Trabzonspor 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün topbaşı yaparak start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.30’da yapılacak antrenmanda milli oyuncuların yer almayacağı bildirildi. Bordo-Mavililer, 20 Temmuz’da yurt dışı kampı için Avusturya’nın Linz şehrine gidecek.