30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon’a Fransız golcü

Kanatlarda da oynayabilen 26 yaşındaki Diony için Karadeniz ekibinin kurmayları kiralama teklifinde bulundu. Diony, Trabzonspor’un yaptığı teklife sıcak bakıyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÖRLOTH’UN yanına oyuncu arayan Trabzonspor transfer edeceği golcü için araştırmalarını sürdürüyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Bordo-Mavili ekibin kurmayları Everton’dan kiralamak için uğraştıkları Oumar Niasse’nin olmama ihtimaline karşılık Saint Etienne’den Lois Diony için girişimde bulundu. 26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu. 2017’de Saint Etinenne, Dijon’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı 1.83 metre boyundaki oyuncuyu, aynı sezonun devre arasında Bristol City’ye kiralık olarak yollamıştı. Geçen sezon Fransız kulübünün formasını giyen Diony, tüm kulvarlarda 32 maça çıkmış, 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Fransız medyası Diony’nin Trabzonspor’a gitmeye sıcak baktığını da yazdı. Golcü listesinin başında yer alan Niasse için, Trabzonspor’un ısrarının sürdüğü İngiliz basınında yer aldı. Bordo-Mavililer’in Everton’la kiralama şartları üzerine pazarlık yaptığı kaydedildi. Takımda 5. santrfor durumuna düşen Niasse’nin, Trabzonspor’u çok istediği kaydedildi.

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'da hükümet krizi: Erken seçim sesleri yükseliyor

İtalya'da hükümet krizi: Erken seçim sesleri yükseliyor

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

AFAD, depremm bölgesine çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Manisa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Fuat Oktay'dan yatırımcılara müjde! 35 eylem planı hayata geçiyor

Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi

Çavuşoğlu'na 'Japonya'nın en yüksek nişanı' takdim edildi

Kan donduran infaz: Üst geçide astılar

Kan donduran infaz: Üst geçide astılar

Depreme nikah masasında yakalandılar

Depreme nikah masasında yakalandılar

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

İşte dünyanın en eski ve en derin gölü

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA