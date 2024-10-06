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  • Trabzon'a Güneş doğmadı! Fırtına yine 1 puana razı oldu
Spor

Trabzon'a Güneş doğmadı! Fırtına yine 1 puana razı oldu

Trabzonspor dün deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı ve yine 1 puana razı oldu. Geçen hafta 3 puan ile tanışan bordo mavili ekip Hatayspor maçında üstünlük kuramadı. İşte detaylar...

Akşam6 Ekim 2024 Pazar 08:55 - Güncelleme:
Trabzon'a Güneş doğmadı! Fırtına yine 1 puana razı oldu
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Konyaspor'u 3-2 geçerek bu sezon ligin 7. haftasında galibiyetle tanışan Trabzonspor, 10 eksikle çıktığı Hatayspor deplasmanında istediğini alamadı. Ev sahibi ekip, Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçse de devreye kadar daha çok pozisyona giren taraf bordo mavililer oldu.

30'da Banza, 40'ta ise Bardhi net golleri kaçırdılar. İkinci yarıya Banza'nın 48'de attığı golle başlayan Trabzonspor, galibiyet için umutlansa da ikinci gol için yeterli oyunu sahada gösteremedi. Hatay savunmasını geçemeyen Karadeniz ekibinde oyuncu değişikliklerinin ardından hücum aksiyonları iyice etkisiz hale geldi. Maçta gol sesi çıkmayınca bordo mavililer, Süper Lig'de bu sezon 6. beraberliğini aldı. Namağlup Fırtına'nın 1 galibiyeti var.

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