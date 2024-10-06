Konyaspor'u 3-2 geçerek bu sezon ligin 7. haftasında galibiyetle tanışan Trabzonspor, 10 eksikle çıktığı Hatayspor deplasmanında istediğini alamadı. Ev sahibi ekip, Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşla öne geçse de devreye kadar daha çok pozisyona giren taraf bordo mavililer oldu.

30'da Banza, 40'ta ise Bardhi net golleri kaçırdılar. İkinci yarıya Banza'nın 48'de attığı golle başlayan Trabzonspor, galibiyet için umutlansa da ikinci gol için yeterli oyunu sahada gösteremedi. Hatay savunmasını geçemeyen Karadeniz ekibinde oyuncu değişikliklerinin ardından hücum aksiyonları iyice etkisiz hale geldi. Maçta gol sesi çıkmayınca bordo mavililer, Süper Lig'de bu sezon 6. beraberliğini aldı. Namağlup Fırtına'nın 1 galibiyeti var.