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Trabzon’a İranlı savunmacı

Bordo-Mavili yöneticiler Hosseini’nin tavsiyesi üzerine başarılı stoperin vatandaşı Cheshmi için harekete geçti. Esteghlal’de forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 900 bin euro.

  • Star Spor
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DEVRE arasında 1-2 takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’un savunmaya yeni bir İranlı almak için harekete geçtiği öğrenildi. Hosseini’nin performansından memnun olan Bordo-Mavililer, bu oyuncunun tavsiye ettiği Roozbeh Cheshmi için görüşmelere başladı. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper Esteghlal takımında görev yapıyor. Trabzonspor’un scout ekibinin Cheshmi’yi 4-1’lik Shahin maçında izledikleri ve olumlu rapor hazırladıkları belirtildi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da onay vermesiyle yönetimin harekete geçmesi bekleniyor. Cheshmi’nin piyasa değeri ise 900 bin euro...

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