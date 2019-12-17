Trabzon’a İranlı savunmacı

DEVRE arasında 1-2 takviye yapmayı planlayan Trabzonspor’un savunmaya yeni bir İranlı almak için harekete geçtiği öğrenildi. Hosseini’nin performansından memnun olan Bordo-Mavililer, bu oyuncunun tavsiye ettiği Roozbeh Cheshmi için görüşmelere başladı. 26 yaşında, 1.92 boyundaki stoper Esteghlal takımında görev yapıyor. Trabzonspor’un scout ekibinin Cheshmi’yi 4-1’lik Shahin maçında izledikleri ve olumlu rapor hazırladıkları belirtildi. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da onay vermesiyle yönetimin harekete geçmesi bekleniyor. Cheshmi’nin piyasa değeri ise 900 bin euro...