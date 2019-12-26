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Spor

Trabzon’a Ndiaye müjdesi

İngiliz Telegraph gazetesi, Bordo-Mavililer’in 29 yaşındaki Senegalli futbolcu için kulübü ile anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde Karadeniz ekibinin Ndiaye’nin yarım sezon kiralanması için Stoke City’ye 1 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

Star Spor26.12.2019  00:18 - Güncelleme: 26.12.2019  00:18

SÜPER Lig’de ilk yarının son haftasına 34 puanlı lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde giren Trabzonspor, ikinci devre için kadrosuna önemli bir takviye yapmaya çok yaklaştı. Bordo-Mavililer’in gündeminde olan Badou Ndiaye konusunda müjdeyi İngiliz basını verdi. Telegraph gazetesi, Trabzon’un Championship ekiplerinden Stoke City’de forma giyen 29 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İngiliz ekibinin Ndiaye’nin yüksek maaşından kurtulmak için Trabzon’a gitmesine onay verdiği belirtildi. Bordo-Mavililer’in Senegalli yıldız için 1 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Ndiaye gündemimizde olan bir oyuncu. Türkiye’ye geldiği söyleniyor. Bütçemiz 8-12 milyon TL. ‘Transfer yapacak paranız var mı?’ diye soran yok. Çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı hangi takımın formasını giyerse giysin bizim futbolcumuz” dedi.

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