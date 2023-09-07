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Spor

Trabzon'a Premier Lig'den forvet! Sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nottingham Forest'in Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo mavili ekip oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak renkelerine bağlamak istiyor. İşte detaylar...

Takvim7 Eylül 2023 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Trabzon'a Premier Lig'den forvet! Sürpriz Emmanuel Dennis hamlesi
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Trabzonspor'da transfer döneminin sonuna girilirken transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın Nijeryalı forveti Emmanuel Dennis'in Al-Tai'ye transferi son anda iptal oldu.

KİRALAMA YÖNTEMİ

Devreye giren Trabzonspor, transferi bitirme aşamasına getirdi. 1 sene kiralık olarak Emmanuel Dennis Trabzonspor forması giymeye çok yakın...

Ayrıca Karadeniz Fırtınası bu transfer için yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.

İSTATİSTİKLERİ

2022 yılında Watford'tan Nottingham Forest'a 14.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 kez de Nijerya Milli Takımı'nda oynadı. Premier Lig'de 52 maçta 12 gol attı.

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