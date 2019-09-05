Trabzon’da 3 golcü yüzleri güldürdü

Bordo-Mavililer’in 4 Avrupa Ligi, 3 de Süper Lig’de kaydettiği 11 golün 5’i Ekuban, 3’ü Sörloth’tan geldi. Diğer golleri ise Abdülkadir Ömür, Pereira ve Novak kaydetti. Nwakaeme gol atamadı ama hücuma katkısıyla hocasından tam not aldı.