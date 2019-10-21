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Trabzon’da 3S fırtınası

Kaptan Jose Sosa’nın dümende olduğu Trabzonspor, Arjantinli yıldıza Sörloth ve Sturridge’in de eşlik etmesiyle zirveye demir attı. Bordo-Mavililer’in 17 golünün 15’ine bu üçlü doğrudan katkı verdi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR’DA “3S” fırtınası sert esiyor. Takımı bir orkestra şefi gibi yönlendiren kaptan Jose Sosa, asistleri ve golleriyle Karadeniz temsilcisine hayat veriyor. 34 yaşındakitecrübeli yıldıza bu sezon Norveçli golcü Alexander Sörloth ile İngiliz dünya yıldızı Daniel Sturridge de eşlik edince Trabzonspor yüksek uçmaya başladı. Bu üçlü ligdeki 17 golün 15’ine katkı yaptı.

VİKİNG 7 GOL 3 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Fırtına, Gaziantep FK’yı 4-1’lik skorla devirirken bu “3S” sahnedeydi. Sosa 1 gol; Sörloth ile Sturridge ise 1’er gol 1’er asiste imza attı. Kaptan Sosa ligde 8 maçta 2 gol, 1 asistle oynarken; Avrupa kupalarında ise 1 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Norveçli Sörloth 8 lig mücadelesinde rakip filelere 5 gol bırakırken 3 de asistle göz kamaştırdı. Viking’in Avrupa’da da 2 golü var. Sturridge 4 ligmaçında 1 gol, 2 asistle katkı verdi.

STURRİDGE İLE SÖRLOTH İŞBİRLİĞİ

Trabzonspor’un bu sezon Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Sörloth ile ünlü star Daniel Sturridge birbirine çabuk uyum sağladı. Deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında (1-2) Sturridge asist yapmış, Sörloth gol atmıştı. 4-1 biten Gaziantep FK karşılaşmasında ise Sörtloth, Sturridge’ye; İngiliz de Noveçli’ye asist yapıp gol attırdı. Bordo-Mavili taraftarlar, “Bu ikili çok can yakar” diye mesajlar attı.

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