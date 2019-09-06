Trabzon’da Abdülkadir sevinci

SÜPER Lig’de geride kalan 3 haftada 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor’da Andorra ve Moldova milli maçları nedeniyle verilen ara Abdülkadir Ömür’e yaradı. Bordo-Mavililer’in Medical Park’ta 2-0 yenilmesine karşın Avrupa Ligi’nde gruplara kaldığı AEK karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle deplasmandaki Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcudan iyi haber geldi. Sol dizindeki ağrıları uygulanan bir haftalık yoğun tedavi sonrası önemli ölçüde azalan Abdülkadir’in milli ara sonrası Gençlerbirliği ile oynanacak karşılaşmaya yetişeceğinin belli olması büyük sevinç yarattı. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın genç yıldızını milli ara sonra ilk 11’e monte edip, Advijaj’ı kulübeye çekeceği öğrenildi.