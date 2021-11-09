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Spor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı transfer istiyor

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda transfere de düğmeye bastı.

Sabah9 Kasım 2021 Salı 13:42 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 13:43
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Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Trabzonspor, Beşiktaş'ı da deplasmanda yenerek çıkışını sürdürdü. Bordo-mavililer ligin zirvesini tek başına domine ederken, en yakın rakibine 7 puan fark attı. Karadeniz temsilcisinde bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sol beke takviye için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, Uğur Çiftçi'yi gündemine aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, devre arasında sol beke takviye istedi. Bordo-mavililerin listesinin başında ise Sivasspor'dan Uğur Çiftçi var.

Kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için Yiğido'nun kapısını çalacak olan yönetim oyuncunun ayrılığına sıcak bakılırsa bonservis pazarlığına oturacak.

B PLANI PELLEGRINI

Uğur Çiftçi'den olumlu dönüş alınamazsa, B planı ise Luca Pellegrini olacak. Roma'dan yetişen ve şu anda bonservisi Juventus'ta olan 22 yaşındaki oyuncu Torino ekibinde 3 maçta sadece 11 dakika forma giyebildi. Sezon başında da Pellegrini için nabız yoklanmış ancak oyuncu gelmeye sıcak bakmamıştı.

Bu kez İtalyan oyuncu da yelkenleri suya indirirken devre arasında görüşmeler hız kazanacak.

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