Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. İddaa oranlarına bakıldığında Beşiktaş rakibine göre bir adım daha önce. Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

JOAO MARIO KADROYA ALINDI

İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti. Bordo-Mavililer, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022- 2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı. Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yeni transfer Joao Mario yer aldı. Siyah-beyazlılar Trabzon'a Alex Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i götürmedi. Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün yapacakları maçla 140. kez karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşacak.

LİGDE 103. RANDEVU

İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50 yılı aşkın yıllık rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 192 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 158 gol kaydetti. İki takım arasında ligde oynanan 102 müsabakada siyah-beyazlılar 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.