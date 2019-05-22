Trabzon’da herkes golcü

KARADENİZ ekibi Trabzonspor lig üçüncülüğüne otururken bu başarısında tüm oyuncularından katkı aldı. Bu sezon lig ve kupada kaleciler hariç Bordo-Mavili formayı giyen 21 oyuncudan 17’si gol ya da asistlerle skorlara katkı verdi. En çok verim sağlayan oyuncu ise 11 gol, 8 asistle Nwakaeme oldu.

Diğer oyuncular şunlar:

Rodallega (15 gol, 2 asist), Abdülkadir Ömür (4 gol, 9 asist), Ekuban (8 gol, 2 asist), Sosa (5 gol, 4 asist), Abdülkadir Parmak (6 gol, 2 asist), Novak (6 gol, 2 asist), Yusuf Yazıcı (4 gol, 3 asist), Olcay (2 gol, 5 asist), Pereira (6 asist), Amiri (3 gol), Onazi (2 gol, 1 asist), İbanez (3 asist), Hüseyin (2 asist), Hosseini, Batuhan, Murat Cem (1’er gol)