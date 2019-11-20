Trabzon’da Jose Sosa sevinci

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SÜPER Lig’de Cumartesi deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle Alanya’ya karşı forma giyemeyen Sosa’nın iyileşip takımla çalışması teknik heyeti memnun etti. Zirveyi hedefleyen Bordo-Mavili kamıda Arjantinli yıldızın yanı sıra uzun süredir sakat olan Onazi ile Yusuf Sarı da takımla birlikte çalıştı. Ankaragücü maçı için Teknik Direktör Ünal Karaman’dan forma isteyen Sturridge ile sakatlıktan çıkan Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Sturridge’in oynayıp oynamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.