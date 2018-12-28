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Trabzon’da Ngadjui sesleri

Bordo-Mavililer, Slavia Prag’da forma giyen 1.90 boyundaki Senegalli stoperi gündemine aldı. Onazi’nin yerine düşünülen Kabore’den ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.

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DEVRE arasında stoper ve ön libero takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdü- rürken, gündeme Michael Ngandeu Ngadjui ve Charles Kabore isimleri geldi. Slavia Prag’da forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki Senegalli stoperin menajerler tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonrası Ngadjui konusundaki son kararı- nı verecek. Çek ekibi ile 2020’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli stoperin bonservis ücretinin 1 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. Bu arada Trabzonspor’un sezonu kapatan Onazi’nin yerine düşündüğü Krasnodar’lı Charles Kabore’nin 5 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulduğu ve transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

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