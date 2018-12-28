Trabzon’da Ngadjui sesleri
Bordo-Mavililer, Slavia Prag’da forma giyen 1.90 boyundaki Senegalli stoperi gündemine aldı. Onazi’nin yerine düşünülen Kabore’den ise yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi.
DEVRE arasında stoper ve ön libero takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, arayışlarını sürdü- rürken, gündeme Michael Ngandeu Ngadjui ve Charles Kabore isimleri geldi. Slavia Prag’da forma giyen 28 yaşında ve 1.90 boyundaki Senegalli stoperin menajerler tarafından yönetime önerildiği ortaya çıktı. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın değerlendirmesi sonrası Ngadjui konusundaki son kararı- nı verecek. Çek ekibi ile 2020’ye kadar sözleşmesi olan Senegalli stoperin bonservis ücretinin 1 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. Bu arada Trabzonspor’un sezonu kapatan Onazi’nin yerine düşündüğü Krasnodar’lı Charles Kabore’nin 5 milyon euroluk bonservis bedelini fazla bulduğu ve transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı.
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