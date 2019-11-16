Trabzon’da Novak depremi

SAKATLIKLARDAN bu sezon çok çeken ve birçok oyuncusundan faydalanamayan Trabzonspor’a bir kötü haber de Filip Novak’tan geldi. Çekya Milli Takımı’nın antrenmanında sakatlanan başarılı sol bekin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Novak’ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup, ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz, pazar günü Trabzon’a gelecek ve burada kulüp doktorumuz Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon’da devam edilecektir.” Öte yandan kasığındaki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takım’ın kadrosundan çıkarılan Yusuf Sarı’nın da Trabzon’a geleceği ve tedavisine burada başlanacağı kaydedildi.