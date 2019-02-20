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Trabzon’da Novak ve Uğurcan sevinci

Bordo-Mavililer’de önceki gün antrenmanı yarıda bırakan Çek sol bek ile sakatlığı geçen kaleci Uğurcan takımla çalışmalara başladı.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR, Süper Lig’in 23. haftasında 22 Şubat Cuma günü (yarın) deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Ünal Karaman yönetiminde, gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür, Amiri ve Ibanez katılmazken, önceki gün çalışmayı yarıda bırakan Novak ile sakatlığı geçen kaleci Uğurcan’ın takımla çalışması teknik heyeti sevindirdi. Trabzonspor bugün öğlen saatlerinde İzmir’e gidecek.

''Sen Türkiye´nin değil, dünyanın liderisin''

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