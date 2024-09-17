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Spor

Trabzon'da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin 17. kez düzenlediği Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı.

IHA17 Eylül 2024 Salı 10:05 - Güncelleme:
Trabzon'da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı
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Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Orhan Kaynar Futbol Turnuvası, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir, İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Organize Sanayi Başkanı Dursun Ali Sakarya, TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Orhan Kaynar'ın kızı Dilara Kaynar Babul, ağabeyi Mustafa Kaynar, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla start aldı.

Turnuvanın açılış maçında santra vuruşu Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya yaptı.

Toplu fotoğrafın ardından turnuvanın ilk karşılaşmasın da Son Dakika FC ile Ortahisar karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ortahisar 5-3'lük bir sonuçla tamamlandı.

  • Orhan Kaynar Futbol Turnuvası
  • trabzon
  • Trabzon Gazeteciler Cemiyeti

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