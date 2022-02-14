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Spor

Trabzon'da şampiyonluk sesleri! ''Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon''

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürürken, kentte yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk manşetleri atıldı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 10:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:10
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Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın şampiyonluk yarışında zirvede tek başına kaldığını yazdı.

Karadeniz'de Günebakış Gazetesi "Şampiyon Trabzon", Karadeniz Gazetesi "Fırtına rakip bırakmadı" ve "Viscavak" başlıklarını atarken, Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyonluk armağan olsun", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Gözümüzü kupa bürüdü", Taka Gazetesi de "Huzurlarınızda rakipsiz şampiyon" başlığıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

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