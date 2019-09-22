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Trabzon'da savunma sancısı

Bordo-Mavililer son 15 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Karadeniz temsilcisi bu sezon ise 9 karşılaşmada 12 gol yedi.

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STAR

TRABZONSPOR’DA savunma S.O.S. veriyor. Bordo-Mavililer, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi de dahil oynadığı son 15 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Geçen sezon da savunmada sıkıntı yaşayan, kadrosunu Arjantinli Gaston Campi ve Portekizli Ivanildo Fernandes gibi 2 stoper oyuncusuyla takviye eden Karadeniz ekibi, en son geçen sezonun 28. haftasındaki Bursaspor maçında gol yemedi. Trabzonspor bu maçtan sonra çıktığı 15 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Bordo-Mavililer ligde 10, Avrupa Ligi’nde ise 5 olmak üzere 15 resmi maçta 21 gole engel olamadı. Trabzonspor bu sezon ise Süper Lig ve Avrupa’da 9 maç oynadı. Bu mücadelelerde toplam 12 gol yedi.

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