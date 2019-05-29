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Trabzon’da stopere Ertuğrul

TRANSFERDE kaliteli isimleri en uygun şartlarla kadrosuna katmanın planlarını yapan Trabzonspor, Bursaspor’un 22 yaşındaki stoperi Ertuğrul Ersoy için harekete geçti.

  • Star Spor
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Bordo-Mavililer küme düşen Yeşil-Beyazlı kulübe Ertuğrul’u kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif götürdü. Trabzonspor yönetimi, “Ertuğrul çok yetenekli bir oyuncu. Kişisel gelişimi için Süper Lig’de oynaması daha iyi olur. Siz yeniden Süper Lig’e dönene kadar bir yıl Ertuğrul’u bize kiralayın. Size döndüğünde daha iyi bir performansa ulaşır” dediler. Kongre sürecine giren Bursapor’un teklife olumlu yaklaştığı ancak son kararın yeni yönetimin oluşmasından sonra bildirileceği ifade edildi.

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