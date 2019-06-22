Trabzon'da tango zamanı

Bordo-Mavili kulüp, Arjantinli Jose Sosa’nın tavsiyesi sonrası yıldız futbolcunun vatandaşı Campi için başlattığı transfer görüşmelerinde mutlu sona çok yaklaştı. 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varılan 28 yaşındaki oyuncuya da senelik 900 bin euro ödeneceği ifade edildi. Campi’nin forma giydiği Estudiantes ile yapılan görüşmelerde ise ufak pürüzlerin kaldığı, Arjantinli yöneticilerin 750 bin euro bonservis bedeline ikna olduğu belirtildi.