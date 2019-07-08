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Trabzon’da yeni rota Abdennour

ESTUDİANTES’İN sürekli fiyat yükseltmesi üzerine Campi transferini askıya alan Trabzonspor, stoperde rotasını İspanya’ya çevirdi.

  • Star Spor
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Bordo-Mavililer’in geçen sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giyen Aymen Abdennour için Valencia ile görüşmelere başladığı ve 500 bin euro teklif ettiği bildirildi. 29 yaşındaki Tunuslu stoper için kiralama formülünün de devreye sokulması düşünülüyor

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! ''7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...''

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