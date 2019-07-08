Trabzon’da yeni rota Abdennour
ESTUDİANTES’İN sürekli fiyat yükseltmesi üzerine Campi transferini askıya alan Trabzonspor, stoperde rotasını İspanya’ya çevirdi.
- Star Spor
Bordo-Mavililer’in geçen sezon Marsilya’da kiralık olarak forma giyen Aymen Abdennour için Valencia ile görüşmelere başladığı ve 500 bin euro teklif ettiği bildirildi. 29 yaşındaki Tunuslu stoper için kiralama formülünün de devreye sokulması düşünülüyor
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