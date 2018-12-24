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Trabzon'da yerel basın mutluluktan uçuyor! 'Bu takım zirveye oynar'

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek ilk yarıyı 2. sırada kapatması, kentin yerel gazetelerinde şampiyonluk ifadelerini ön plana çıkardı.

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Karadeniz gazetesi, "Fırtına, Atmaca'yı farklı devirdi, taraftar bu  şarkıyı söylemeye başladı: Oley...Oley...Oley... Şampiyon Trabzon" başlığıyla  çıktı. Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise ilk sayfasında, "Bu takım zirveye  oynar" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un ligin en iyi futbol oynayan ekibi  olduğunu savundu.

Taka gazetesi, "Bayrakları hazırlayın" başlığını atıp, Trabzonspor'un  zirve yolculuğunun devam ettiğini yazdı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de,  "Rize'yi farklı geçtik. Yıllar sonra 2. sıraya yerleştik. Şimdi keyiflenelim o  zaman." ifadelerini kullanıp, "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" başlığına yer  verdi.

Kuzey Ekspres gazetesi de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 4-1 gibi  farklı bir sonuçla mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdığını, şampiyonluk yolunda  sağlam bir adım daha attığını aktardı.

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