Trabzon’dan süper start

10 kişi kaldığı maçta lider Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, son 8 sezondaki en başarılı performansına imza attı. Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 19 puan hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, 20 puan topladıkları 2011-12 sezonundan bu yana en yüksek rakama ulaştı. Karadeniz ekibi, 2018-19 sezonunun ilk 11 haftasında 16, 2017-16’da 13, 2016-15’te 11, 2015-16’da 14, 2014-15’te 18, 2013-14’te 17, 2012-13’da 16 puan elde etmişti. Son 8 sezonun en iyi başlangıcını yapan Trabzonspor, gol yollarında da 2010-11 sezonundan sonra 2014-15 sezonuyla birlikte en iyi ikinci dönemini yaşıyor. 2010-11 sezonunda ilk 11 haftada 27 gol kaydeden bordo-mavililer, 2011-12’nin ilk 11 haftalık bölümünde 17 gol, 2012-13’te 11 gol, 2013-14’te 14 gol, 2014-15’te 20 gol, 2015-16’da 14 gol, 2016-17’ 7 gol, 2017-18’da 19 gol, 2018-19’da 19 gol ve bu sezon da ilk 11 haftalık bölümde 20 kez rakip fileleri sarstı.