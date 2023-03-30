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Spor

Trabzonpor'da Yukatel Kayserispor mesaisi sürüyor

Trabzonpor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam ediyor.

30 Mart 2023 Perşembe 20:56 - Güncelleme:
Trabzonpor'da Yukatel Kayserispor mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı.

Trabzonspor'un Brezilya'nın Bahia Kulübü ile bonservisi konusunda anlaştığı stoper oyuncusu Vitor Hugo, transfer görüşmelerinin tamamlanması için kentten ayrıldı. Bugünkü çalışmada yer almayan Hugo'nun sağlık kontrolünden geçeceği ardından da resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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