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Spor

Trabzonporlu Naci Ünüvar'dan kötü haber

Trabzonpor, Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Naci Ünüvar hakkında açıklama yaptı.

28 Mart 2023 Salı 22:12 - Güncelleme:
Trabzonporlu Naci Ünüvar'dan kötü haber
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Trabzonsporlu futbolcu Naci Ünüvar'ın uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden Ünüvar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşir, açıklamasında, "Türkiye-Kosova arasında oynanan U21 maçında sakatlanan Futbol A takımımız oyuncularından Naci Ünüvar'ın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda uyluk iç bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Ajax'tan kiralanan 19 yaşındaki genç forvet Naci Ünüvar bu sezon 11 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asist ile skora katkı yaptı.

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