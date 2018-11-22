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Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar  günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler  yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre, Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak  Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu  olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

İşte haftanın hakemleri: 

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