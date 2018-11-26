Trabzonspor - Fenerbahçe maçını izleyeceğine ülkesinde maç takip etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün Trabzonspor Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Romanya’daydı… Voluntari-Viitorul maçını tribünden takip eden Lucescu’nun Türkiye’deki haftanın en önemli maçında Trabzon’da olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Genç futbolcuların ilk kez sahne aldığı maçta Rumen teknik adamın Romanya’da bulunması yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Romanya basınından Prosport, Mircea Lucescu’nun Türkiye’den ayrılacağını ve Romanya Futbol Federasyonu’na danışman olacağını iddia etti.