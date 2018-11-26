Trabzonspor - Fenerbahçe maçını izleyeceğine ülkesinde maç takip etti
Spor Toto Süper Lig'de 13.haftasının en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi... Uğurcan Çakır. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Harun Tekin gibi bir çok genç futbolcunun görev aldığı maçta Lucescu ülkesi Romanya'da oynanan maçı izledi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün Trabzonspor Fenerbahçe maçının oynandığı sırada Romanya’daydı… Voluntari-Viitorul maçını tribünden takip eden Lucescu’nun Türkiye’deki haftanın en önemli maçında Trabzon’da olmaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Genç futbolcuların ilk kez sahne aldığı maçta Rumen teknik adamın Romanya’da bulunması yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Romanya basınından Prosport, Mircea Lucescu’nun Türkiye’den ayrılacağını ve Romanya Futbol Federasyonu’na danışman olacağını iddia etti.
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